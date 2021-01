O Real Madrid foi afastado da Taça do Rei de Espanha pelo Alcoyano, da 3.ª divisão e as reações multiplicaram-se nas redes sociais com Zidane a ser o principal alvo da 'fúria' merengue. Nos recados ao treinador do Real Madrid até Fernando Mendes apareceu...

Zidane como principal alvo: até Fernando Mendes apareceu no adeus prematuro do Real Madrid na Taça do Rei