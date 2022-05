Zinchenko leva jovem refugiado ucraniano a conhecer centro de treinos do Manchester City

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Oleksandr Zinchenko surpreendeu esta segunda-feira um jovem refugiado ucraniano e levou-o a conhecer as instalações do Manchester City. O pequeno adepto chegou mesmo a pisar o relvado e a dar alguns toques na bola juntamente com o futebolista dos citizens, num gesto que está a derreter os corações dos adeptos ingleses. [Imagens: Zinchenko / Instagram]