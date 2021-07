Cristiano Ronaldo treina na Cidade do Futebol antes do regresso a Itália

Concluídas as férias em Maiorca com a namorada e os filhos, Cristiano Ronaldo prepara o regresso ao trabalho, treinando na Cidade do Futebol. O craque apresenta-se segunda-feira na Juventus. O ‘Tuttosport’ revelou que CR7 começa a treinar na terça-feira, mas ainda não integrado no plantel agora dirigido por Massimiliano Allegri. [Foto: Instagram Cristiano Ronaldo]