Cristiano Ronaldo vai ter um Bugatti Centodieci: as imagens do hiper desportivo de 8 milhões

Quase dois anos depois da primeira apresentação do muito exclusivo Centodieci, a Bugatti está a finalizar o desenvolvimento do primeiro protótipo do hiper desportivo. Será a partir dele que serão construídos os dez exemplares desta edição muito limitada e já toda vendida, sendo Cristiano Ronaldo um dos futuros proprietários. O hiper desportivo está a ser sujeito a vários testes no túnel de vento, para ser analisado o fluxo de ar em redor da estrutura, e estão a ser verificados todos os componentes para garantir que estejam prontas para produção. Saiba tudo no 'Aquela Máquina '.