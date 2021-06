A seleção Nacional já está em Sevilha, onde no domingo defronta a Bélgica, nos oitavos de final do Euro'2020, tendo recebido o apoio de cerca de 30 pessoas no hotel em que vai ficar instalada.



Ainda não eram 14h (13h em Lisboa) quando o autocarro da seleção nacional surgiu perante os adeptos que esperavam para ver a comitiva lusa, que pouco antes tinha aterrado no sul de Espanha, proveniente de Budapeste, na Hungria, onde esteve instalada desde o arranque do Europeu.



Fotos: LUSA