Sem adeptos presentes, o Estádio do Dragão conta esta noite com o nome de Alfredo Quintana (com o número 1) nas cadeiras das bancadas para o encontro entre FC Porto e Sporting. É mais um gesto de homenagem ao malogrado guarda-redes, que perdeu a vida esta sexta-feira, e que se prolongou também na hora da entrada das equipas, com os dragões a mostrarem uma tarja de tributo ao luso-cubano, antes de ter sido respeitado um minuto de silêncio. (Fotos: Movephoto)