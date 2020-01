O FC Porto prosseguiu na manhã desta quarta-feira a preparação para o jogo com o Sporting, marcado para domingo às 17h30 no Estádio José Alvalade. Os médios Fábio Vieira e Vítor Ferreira, do da equipa B, trabalharam às ordens de Sérgio Conceição.

A pensar no Sporting: as imagens do primeiro treino do FC Porto em 2020