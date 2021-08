Aí estão os adeptos de volta ao Estádio do Dragão: longas filas para entrar antes do FC Porto-Belenenses SAD

O Estádio do Dragão vai ter lotação esgotada no jogo frente ao Belenenses SAD. De acordo com informações recolhidas por Record, foi grande a procura de bilhetes durante o dia de hoje, pelo que a assistência na estreia no campeonato vai rondar os 16 mil espectadores. O jogo arranca às 18 horas e as bancadas começam a compor-se e são longas as filas para entrar no estádio... [Fotos José Gageiro e Peter Spark]