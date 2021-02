Depois de Taremi e Marega fazerem estragos na defesa italiana, foi a vez de Sérgio Oliveira e Uribe secarem o miolo. Marchesín e Pepe seguraram lá atrás. Eis as notas dos jogadores do FC Porto no triunfo ( 2-1 ) sobre a Juventus, em jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.