Sem concederem muitas ocasiões, os dragões mostraram uma variabilidade ofensiva interessante, nem sempre tomando as melhores opções no último terço. Uribe brilhou mais do que qualquer outro: equilibrou, recuperou, construiu... e só não marcou tudo o que podia.