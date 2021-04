Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Grujic foi dono e senhor dos duelos a meio-campo e Taremi fez o que melhor sabe: assistiu, ganhou o penálti e marcou. Um sérvio e um iraniano a manter acesa a chama do título na antecâmara do clássico com o Benfica.