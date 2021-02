O FC Porto realizou, este sábado, o penúltimo treino com vista à visita ao terreno do Marítimo e fê-lo sob um autêntico dilúvio. A chuva que se fez sentir no Olival acabou por ensopar o relvado e os jogadores, mas isso não impediu que houvesse boa disposição. Numa das fotos que os dragões partilharam nas redes sociais, é possível ver Zaidu, Francisco Conceição e João Mário sorridentes, a posar para a fotografia.

Dilúvio, intensidade e o sorriso de Francisco Conceição: as imagens do treino do FC Porto