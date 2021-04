O FC Porto venceu ontem o Chelsea por 1-0 , resultado curto depois do 2-0 a favor dos ingleses na 1ª mão dos quartos de final, e foi eliminado da Liga dos Campeões. A imprensa internacional faz eco do jogo de Sevilha, com especial atenção para o grande golo de Taremi e a confusão entre Tüchel e Sérgio Conceição