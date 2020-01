A foto que abre esta fotogaleria marca um antes e um depois na vida de Allison Stokke, uma varista norte-americana agora com 30 anos, que há 13 anos se tornou destaque mundial mais pela sua beleza do que propriamente pelos resultados desportivos. A foto, uma inocente foto enquanto ainda era menor, acabou por lhe virar a vida do avesso e até a levou a ponderar deixar a modalidade, já que os comentários de que foi alvo na altura a deixaram bastante afetada. Treze anos passaram Allison Stokke não abandonou o atletismo, mas os seus resultados nunca chegaram ao que esperava...