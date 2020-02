"O caminho foi sempre mais colorido desde que pegaste na minha mão e caminhaste ao meu lado. Somos abençoados, e eu agradeço todos os dias": as palavras são de Sérgio Oliveira num post partilhado no Instagram dedicado à mulher. Cristiana Pereira respondeu prontamente ao jogador do FC Porto: "Que lindo meu amor, que seja sempre assim". Os seguidores do casal renderam-se a tanta paixão... [Fotos Instagram]