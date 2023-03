A festa no balneário do Sporting após o triunfo na Youth League: ninguém faltou, de Essugo a Travassos!

O Sporting venceu esta terça-feira o Liverpool por 1-0 , em Alcochete, e qualificou-se de forma inédita para as meias-finais da UEFA Youth League, após ter caído o ano passado nos quartos de final aos pés do Benfica. A festa foi, por isso, enorme, no relvado, mas também no balneário. E ninguém faltou: Essugo (celebra hoje 18 anos) e Mateus Fernandes, que fizeram parte desta caminhada mas que esta terça-feira não foram opção, juntaram-se aos colegas, tal como Diogo Travassos, que recentemente se lesionou no joelho direito - ei-lo de muletas, mas feliz!