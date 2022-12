A mulher com quem Icardi tenta esquecer Wanda Nara é um Tesouro

Na Argentina garantem que Mauro Icardi tenta esquecer Wanda Nara na companhia de Floppy Tesouro, uma modelo e atriz com quem passou uma noite num conhecido bar de Buenos Aires. O avançado do Galatasaray passou a seguir Tesouro no Instagram e até deixou um 'like' numa foto em que a nova amiga surge em biquíni. "Conhecemo-nos no Tequila, dividimos a mesma mesa porque temos amigos em comum. O Mauro é uma pessoa atraente, mas prefiro não me intrometer em certas situações. Ele está num processo de separação", disse a modelo a um programa de televisão argentino.