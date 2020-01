Neymar e Katerina Safarova dizem ser só amigos, apesar de todas as vezes que já foram vistos juntos, inclusivé na festa de aniversário do internacional brasileiro. Ora, segundo o 'The Sun', "fontes próximas" do jogador do PSG e da manequim russa, que já participou no reality show 'Ilha da Tentação, são bem mais do que isso... Aguardam-se as cenas dos próximos episódios [Fotos Instagram Katerina Safarova]