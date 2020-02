‘Rave de Favela’ é a nova música-sensação da cantora brasileira Anitta. A amiga de Neymar fez a divulgação do trabalho mostrando-se bastante ‘caliente’. A ex-namorada de Pedro Scooby lançou a música no dia de ontem, dia 15, mas o videoclipe só estará disponível hoje. A melodia foi lançada mesmo a tempo do Carnaval e os fãs já estão entusiasmados. "Obrigada pelo hino que nos deste" e "salvou o Carnaval novamente" foram alguns dos comentários deixados na publicação.