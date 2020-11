O Sporting já se encontra no Estádio do Jamor e, à chegada ao palco do jogo desta segunda-feira com o Sacavenense , a equipa de Rúben Amorim teve uma receção 'a rigor', tendo em conta a meia centena de adeptos que aguardaram o autocarro que transportou a comitiva. Pelo que foi possível observar, a maior parte dos elementos pertenciam às claques leoninas, nomeadamente a Juventude Leonina, Directivo Ultras XXI, Torcida Verde e Brigada Ultras Sporting.