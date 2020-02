O tema do Baile da Vogue, que se realizou no Rio de Janeiro na sexta-feira, era 'Jardim dos Prazeres' e Deborah Secco foi a maior das tentações. A atriz, de 40 anos, 'vestiu-se' a rigor, qual estátua prateada, e partilhou várias fotografias nas redes sociais. Os comentários choveram de imediato e, bem..., vão todos no mesmo sentido [Fotos Instagram]