Era a mais que tudo de Maluma, mas a imprensa brasileira desde outubro do ano passado que aponta como a nova conquista do jogador brasileiro. Natalía Barulích passou a marcar presença nas bancadas dos jogos do Paris Saint-Germain e os rumores acentuaram-se com o que se passou na festa de aniversário do craque brasileiro. Mensagens, dedicatórias e fotografias que partilhou são vistas como a prova de que o amor está no ar.