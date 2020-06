Emma Davies cria o caos na rede

Emma Davies tem sobressaído nas redes sociais em arrojadas sessões fotográficas. Seja em fato de banho ou em roupa íntima, a jovem modelo de fitness faz suspirar de desejo os mais distraídos com os seus olhos azuis penetrantes. Ansiosa por uma ‘normalidade’ que nunca voltará a ser a mesma devido à Covid-19, arriscou com a irmã publicar uma revista digital com as produções mais recentes de ambas. O primeiro número da ‘Mayhem’ (‘Caos’) saiu no final de maio.