Ex-namorada de Ivan Cavaleiro arrasa nas férias

A desfrutar de umas férias nas Maldivas, Andreia Nunes, ex-namorada do futebolista Ivan Cavaleiro, que atualmente alinha pelo Fulham, tem dado que falar com a sua beleza e elegância… e os motivos estão à vista. A empresária não passa despercebida com o seu corpo tonificado, que faz questão de evidenciar com biquínis reduzidos. Sexy e ousada, não dispensa as poses ousadas que levam os seus mais 130 mil seguidores à loucura. Apesar de estar de férias, a modelo não dispensa o estilo de vida saudável com uma alimentação regrada e treinos diários.