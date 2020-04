Fala-se em aulas à distância e ela fica logo com ideias

Admirada um pouco por todo o planeta, Isabella Buscemi alimenta no Instagram os desejos mais reprimidos dos seus seguidores com poses de cortar a respiração. A 'bomba' latina segue um rigoroso regime alimentar mas, mesmo que ganhe umas calorias a mais, tem o ginásio para as queimar em meia dúzia de intensos exercícios e as dicas que neste tempo de isolamento gosta de ensinar à distância