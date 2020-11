'Fintou' Lautaro Martínez e depois foi o que se viu

Sol Pérez inflamou as redes sociais ao mostrar-se numa excelente forma. Apelidada de "menina do tempo", por ter apresentado o boletim meteorológico num canal desportivo argentino, a manequim - que soma mais de 5,6 milhões de seguidores no Instagram - já ultrapassou a relação com Lautaro Martínez. Recorde-se que o avançado do Inter Milão está junto, há dois anos, com a modelo Agustina Gandolfo.