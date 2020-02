Cindy Álvarez Garcia é presença assídua nas redes sociais. Desta vez, a mulher do portista Uribe publicou duas imagens no Instagram com o propósito de fazer passar a mensagem que as mulheres devem aceitar as imperfeições do seu corpo. Uma tem "magia do fotógrafo", a outra não. Cindy lembra que "nada é perfeito" e assume: "Não me assusta ver a minha realidade, amo a minha celulite, a minha pele e cada detalhe que me fazem diferente. É aí que radica a minha magia, meu amor e tranquilidade. Cada dia gosto mais de mim".