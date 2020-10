A namorada do internacional Bernardo Silva, Inês Degenerer Tomás, continua a arrancar suspiros nas redes sociais. A beldade que está no Algarve deixou os fãs do Manchester City de olhos em bico ao fazer fotos em biquíni ao pôr do sol. De recordar que conta com quase 60 mil seguidores… o dobro de fãs, desde que o namoro se tornou público.