Depois de longos meses em guerra (inclusivamente com recurso aos tribunais), Aurah Ruiz e Jesé, que têm um filho pequeno em comum, são de novo um casal. A modelo fez algumas revelações sobre a vida íntima dos dois: "Adoro brinquedos sexuais e tenho muitos. E sim, brinco com meu parceiro com todos os brinquedos que possa haver, às vezes ele não os conhece e eu levo-os para ele. E ele fica encantado. Quem não gosta? Eu sou bastante liberal nestas coisas", disse citada pelo 'As'.