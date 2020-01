Arturo Vidal e Sonia Isaza terminaram o namoro. Escreve o 'Sport' que o jogador do Barcelona - que já se manifestou, por diversas vezes, insatisfeito com a sua situação nos catalães, podendo mesmo mudar de clube no atual mercado de transferência - e a modelo 'fit' colombiana colocaram um ponto final na relação que mantinham desde 2018.