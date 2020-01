Oceana Basílio esteve no Brasil a aproveitar uns dias de férias e numa das suas últimas publicações no Instagram lamentou o facto de o tempo passar "demasiado rápido quando o momento é bom". Ora, os fãs da atriz preferiram concentrar-se noutro aspecto que não o do tempo e 'choveram' elogios à boa forma de Oceana Basílio... [Fotos Instagram]