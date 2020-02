Paparazzi estragaram as férias a médio do Leicester e Sophie 'ajudou à festa'

James Madison está a aproveitar da melhor forma a paragem de inverno da liga inglesa, com uns dias de férias escaldantes no Dubai. Contudo, não é por isso que o médio do Leicester City é notícia. Os ‘paparazzi’ das vidas alheias apanharam-no ao lado de Sophie Kenyon, uma modelo de créditos firmados nas ilhas britânicas. A festa com os amigos (e amiga) começou na piscina logo pela manhã, e prolongou-se noite dentro com muito álcool à mistura. Sophie 'entrou no jogo' e já veio divulgar alguns imagens desses dias de sonho