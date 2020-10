É difícil ficar insensível à sensualidade que transborda das fotografias publicadas por Caitlin Arnett nas redes sociais. De passagem pelo Arizona, esta modelo que tem nos supercarros e no futebol americano as suas grandes paixões, queixa-se do calor tórrido que se faz sentir na região. "Quase 40° C nas últimas semanas! O que eu daria por um dia frio e chuvoso", escreveu a beldade. Houve quem estivesse contra por vê-la a tapar o corpo com agasalhos…