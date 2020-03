Ana Malhoa e a filha, Índia, não são as presenças mais habituais no Instagram mas quando publicam... é o que é! Desta feita, mãe e filha divulgaram fotos na praia e as reações foram as esperadas. "Vou emoldurar e colocar no meu quarto", escreveram mãe e filha nas caixas de comentários uma da outra, onde se podem ler muitas "bombas", "perfeição" ou "sereias"....