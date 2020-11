Um salto para a fama à custa de um... caçador

É uma das mulheres mais belas que fazem furor nas redes sociais, com mais de 1,6 milhões de fãs só no Instagram. Hannah Palmer saltou para a fama pela sua extrema sensualidade quando ainda estudava na universidade e graças a um caçador de talentos. O porte atlético, conseguido à custa de muitas sessões de treino no ginásio, ajudaram-na a construir um corpo que levou várias insígnias de moda a solicitarem a sua beleza. Uma passagem pela revista ‘Maxim’ apenas ajudou a cimentar a sua popularidade… [Fotos Instagram Hannah Palmer]