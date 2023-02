E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





"O primeiro amor de todas as pessoas devia ser ela própria". Foi com esta frase na legenda de várias fotos sedutoras que Wanda Nara, ex-mulher de Mauro Icardi, assinalou ontem o Dia dos Namorados nas redes sociais. As reações não tardaram em chegar... [Fotos Instagram Wanda Nara]