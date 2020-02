A mulher do avançado argentino Icardi escreveu uma declaração emotiva para assinalar, ontem, o 27.º aniversário do jogador do Paris Saint-Germain. "Parabéns, meu amor. Por muitos mais sonhos juntos. Amo-te infinitamente e cada dia mais estou orgulhosa do pai e do grande marido que és", publicou Wanda Nara no Instagram na legenda de uma sensual foto do casal. Os comentários dos fãs do casal surgiram de imediato, não só parabenizando o jogador, como 'avaliando' a imagem... [Fotos Instagram Wanda Nara]