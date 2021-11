Abel Ferreira continua no trono da América do Sul: a festa do Palmeiras após o 'tri' na Libertadores

Abel Ferreira conduziu este sábado o Palmeiras à conquista da segunda Taça Libertadores consecutiva , após uma vitória sobre o Flamengo, no prolongamento. O técnico português faz ainda mais história no clube de São Paulo, que ergue o troféu mais importante de clubes da América do Sul pela terceira vez. Jogadores e staff do Verdão fizeram a festa no relvado do Estádio Centenário, em Montevideu, que recebeu o duelo decisivo da Libertadores. [Imagens: Reuters]