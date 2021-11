Nevão obriga ao adiamento do Burnley-Tottenham: as imagens impressionantes que dizem tudo

Um forte nevão no noroeste de Inglaterra acabou por obrigar ao adiamento do jogo entre Burnley e Tottenham, agendado para este domigo, às 14 horas. "Devido a preocupações com o terreno de jogo e as áreas circundantes, foi considerado que o jogo não pode decorrer em segurança", pode ler-se no comunicado do Burnley. As imagens não deixam grande dúvida... [Fotos Reuters]