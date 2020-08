O Paris Saint-Germain apurou-se esta terça-feira pela primeira vez para a final da Liga dos Campeões,, em jogo das meias-finais disputado no Estádio da Luz. Neymar foi dos mais exuberantes nos festejos e acabou por fazer uma provocaçâo aos alemães ao colocar nas stories do Instagram uma imagem com um copo da Red Bull na mão.