Os nossos enviados especiais Bruno Fernandes e Paulo Calado estão atentos a tudo o que se passa com a Seleção Nacional no Qatar mas... escrete é escrete. E hoje estiveram a assistir a uma noite mágica da formação de Neymar e companhia. E a objetiva do Paulo Calado estava endiabrada, tal a qualidade destes 'instantâneos'. A não perder!