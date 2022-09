Amorim falou em "rodar a equipa": o onze provável do Sporting frente ao Portimonense

Ultrapassada a jornada inaugural da Champions, o Sporting irá apresentar-se com uma nova face na receção ao Portimonense e com Amorim a realizar, desde logo, uma mudança fulcral no meio-campo. Sabe Record, Pote voltará a pisar terrenos interiores e, após uma passagem fugaz pelo meio-campo diante do FC Porto e a aposta como ‘8’ a titular frente ao Chaves, o criativo de Vidago será utilizado numa forma idêntica à utilizada perante os flavienses. Confira aqui o onze provável do Sporting