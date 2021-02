O investimento feito pela SAD leonina em Paulinho tornou-o o reforço mais caro da história do clube leonino. A lista era encabeçada por Bas Dost, cujo passe custou 12,1 milhões euros. Já Elias, que ocupava a segunda posição deste ranking fruto 11,5 milhões de euros pagos ao Atlético Madrid, desceu para terceiro. Com a chegada do atacante, Bruno Fernandes acabou por sair do pódio pois a sua aquisição foi fixada em 10 milhões de euros. À exceção de Paulinho, os valores apresentados têm como fonte a Auditoria Bakertilly.