A comitiva do Sporting que viajou esta sexta-feira rumo ao Norte do país já se encontra na Boavista, cidade onde os leões defrontam os axadrezados às 20:30 horas deste sábado [amanhã] em jogo da 7.ª jornada da Liga Bwin. Ugarte foi um dos jogadores mais requisitados pelos adeptos presentes junto à unidade hoteleira onde a turma liderada por Amorim vai estar instalada.

As imagens da chegada do Sporting ao Norte do país: Ugarte requisitado pelos adeptos