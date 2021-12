E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marcou, assistiu, galgou quilómetros e encheu o campo: o que é que ele não fez? Em sociedade com Ugarte, Matheus Nunes meteu Weigl e João Mário no bolso e agigantou-se na Luz. Campeão superou as contrariedades de Coates e Palhinha e assinou exibição quase perfeita.