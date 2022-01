E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tabata: eis o grande protagonista da goleada do leão na Taça, com um bis e uma assistência para Matheus. Apagou, assim, os dois vermelhos que lhe mancharam dezembro, de cara lavada e com pontaria afinada.