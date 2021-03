Do relvado ao balneário: a noite que Dário Essugo não vai esquecer

Dário Essugo vai lembrar-se para sempre do jogo de sábado do Sporting frente ao V. Guimarães . O médio entrou aos 84’ para o lugar do ídolo João Mário e tornou-se o mais jovem leão a pisar um relvado da Liga NOS com a camisola da equipa principal do Sporting, com 16 anos e 6 dias e após o apito final, não conseguiu conter a emoção e as lágrimas escorreram-lhe naturalmente pelo rosto enquanto estava a ser abraçado por todos os colegas, incluindo os que estavam no banco de suplentes. Depois seguiram-se mensagens de incentivo dos companheiros de equipa nas redes sociais, com Feddal, por exemplo, a partilhar uma imagem do balneário.