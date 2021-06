Depois de uma época em que o Sporting foi campeão, chegou a hora do descanso do presidente leonino. Após uma época cheia de emoções, Frederico Varandas, de 41 anos, está agora inteiramente dedicado à família. O líder do clube de Alvalade partilhou duas fotos recheadas de amor: uma dele com o filho Santiago, de 1 ano; e outra da mulher, Katarina Larsson, com o menino.