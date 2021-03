Uma das imagens que ficaram da noite de sábado - marcada pela estreia de Dário Essugo na equipa principal do Sporting . poucos dias depois de ter feito 16 anos - foi partilhada por João Mário . Tratava-se de uma foto antiga dos dois, era Essugo uma criança. Pouco depois dessa, o médio português mostrou outra nas stories do Instagram e brincou: «Não fiques com ciúmes Tiago Tomás».