Juventus-Sporting: Jubas já nas ruas de Turim e um cartaz publicitário... curioso

Já se nota a presença de adeptos do Sporting em Turim - apesar de poucas ou nenhumas referências ao jogo pela cidade. Vendem-se por esta altura os últimos bilhetes e a perspectiva é de lotação esgotada (cerca de 40 mil pessoas). A primeira aparição pública do Jubas, após a agressão de que foi alvo, e um placar publicitário... curioso, com um leão e a mensagem "O rei está aqui"